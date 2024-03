Armaris a Lleida per a l'intercanvi gratuït de llibres

Lleida va estrenar ahir un nou element de mobiliari urbà, un armari sobre una peanya per guardar llibres. Aquest original Rebost de lectura és una iniciativa de l’associació lleidatana Llavors de Vincle que té per objectiu fomentar la lectura amb l’intercanvi gratuït de llibres. De fet, és una modalitat de l’activitat coneguda com a bookcrossing que, de la mà de la Paeria, naix amb quatre d’aquestes caixes armari o petites biblioteques ubicades en altres espais públics a l’aire lliure: al costat de l’espai infantil Rovelló, a l’encreuament de Blondel i Cavallers (a la foto), a les places del Treball i Maria-Mercè Marçal (Cappont) i al Parc de l’Aigua, a la Bordeta. La previsió dels impulsors d’aquests armaris literaris és anar instal·lant-ne més en altres barris de la ciutat de forma progressiva.

Des de Llavors de Vincle es va informar que aquest Rebost de lectura “busca fomentar la passió per la lectura a Lleida, crear també uns espais de trobada centrats en la literatura mitjançant l’intercanvi gratuït de llibres”. El funcionament és ben simple: intercanviar llibres en bon estat i de la qualitat que a l’usuari li agradaria llegir, agafant un exemplar i deixant-ne un altre, quan es pugui. L’associació també demana als usuaris d’aquest servei literari escriure a la contraportada del llibre que es deixa la data, una paraula o una frase inspiradora per al futur lector.Val a destacar que en la construcció d’aquestes primeres quatre caixes armari ha col·laborat l’Escola del Treball de Lleida, a través dels alumnes del mòdul de fusteria amb el professor Jaume Semis al capdavant, que van ajudar en el disseny i la construcció d’aquestes petites biblioteques urbanes. Així mateix, l’associació va agrair la col·laboració del Cercle de Belles Arts de Lleida i la seua presidenta, l’artista Divina Drudis, que han pintat murals en acrílic a l’interior de cada porta dels armaris. Finalment, la Paeria ha donat suport a la fabricació dels peus metàl·lics sobre els quals es recolzen les caixes i va col·laborar amb la seua instal·lació a la via pública. El projecte també ha comptat amb el suport de diverses llibreries i associacions de famílies de centres educatius de la ciutat.Llavors de Vincle és una associació sense ànim de lucre de famílies voluntàries que impulsen des de l’any 2015 accions de cara a la criança natural dels nens.