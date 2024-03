Llibreria de premi a Lleida

“Els premis no et donen per viure, però t’alimenten un munt”, va comentar ahir a SEGRE l’escriptor i llibreter lleidatà Joan Roure, molt content aquests dies per partida doble: els llibreters d’Espanya han distingit amb un premi la llibreria la irreductible de Lleida, que va fundar a finals del 2020 al costat de la seua parella, la burgalesa Raquel Fontecha, i a més acaba de publicar la seua nova novel·la, La falsa blanca, un trepidant relat d’intriga (vegeu el desglossament). En el congrés de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (Cegal), celebrat fa dos setmanes a Pamplona, la irreductible va rebre el premi Nova Llibreria. Roure va valorar el reconeixement del sector, “molt important, que multiplica la nostra alegria perquè són altres llibreters els que et valoren i t’ajuden a posicionar-te al sector editorial; fa que et coneguin més escriptors i editorials, cosa que facilita que més autors ens visitin per presentar novetats”. L’escriptor i llibreter va agrair que “el premi va reconèixer les activitats que generem des de la llibreria, com ens movem per les xarxes socials i la nostra connexió amb el teixit cultural de la ciutat”. Roure va destacar així mateix “la visualització per a una llibreria que no és a Barcelona o Madrid”.

Un dels seus impulsors, Joan Roure, estrena novel·la

Autor de La casa entre el sorgo (2017) i Cicatrices bajo la piel (2019), Joan Roure acaba de llançar la seua tercera novel·la, La falsa blanca (Vencejo Ediciones), que presentarà a la irreductible el proper 6 d’abril (12.30 h). “És un thriller amb dos capes de lectura: d’una banda, la trama d’intriga i, de l’altra, convido el lector a reflexionar sobre diversos problemes socials, com la integració social, el classisme, la identitat i la política”, va explicar l’autor. La història gira entorn del fenomen del passing racial, terme encunyat als Estats Units quan una persona –en aquest cas, de raça negra– pot passar com a blanca a causa del color clar de la seua pell. La protagonista de La falsa blanca, Amelia, ha viscut sempre en un entorn blanc i privilegiat, casant-se fins i tot amb un membre d’un partit xenòfob d’ultradreta. Fins que dona a llum un nadó que no tindrà el color de pell desitjat i ho canviarà tot a la seua vida. “La ficció també ha de servir per escriure sobre qüestions socials i provocar la reflexió”, va afegir Roure.