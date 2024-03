Tremendos s'acomiada el 5 d'abril a la sala Cotton

El grup musical lleidatà de versions Tremendos (anteriorment The Companys) va anunciar ahir el seu últim concert, el proper 5 d’abril (23.00 hores) a la sala Cotton de Lleida, per acomiadar-se després de més de 30 anys de trajectòria “en una nit d’emocions, de retrobaments, de festa, d’esperit de nit de festa major com les que hem viscut durant tants estius pels pobles de Ponent i de tot Catalunya”.

La banda integrada per David Masot (veu), Robert Masip (baix i veus), Benjamí Quiroga (guitarra i cors), Jordi Armengol (guitarra), Jordi Miralles (bateria) i Marc Magrí (teclats i cors) ja va protagonitzar l’estiu passat una gira de comiat dels escenaris coincidint amb les tres dècades d’activitat musical, que els va portar a actuar l’agost i el setembre a les festes de localitats com Maials, Llardecans, Peramola, Aitona, Montoliu o Vilanova de la Barca, entre altres. Ahir van anunciar, doncs, el concert de l’“adeu definitiu” amb entrada popular (7 euros, 5 euros l’anticipada a codetickets). En un comunicat, Tremendos va valorar “els més de 1.000 concerts a la majoria de pobles de Ponent, Catalunya, Andorra..., i fins i tot als Estats Units”, amb actuacions el 2017 a Nashville i Memphis, a Tennessee, el bressol del rock. “Però tot té un inici i un final”, va concloure la banda.