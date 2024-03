Barcelona és un punt d'aturada pels turistes de ruta per Setmana Santa

La ciutat de Barcelona és un lloc de visita dels turistes que estan de ruta aquests dies de Setmana Santa. Els racons més turístics de la capital catalana aquest dissabte s'han omplert de viatgers com ara el Passeig de Gràcia, amb dos dels icònics edificis d'Antoni Gaudí: la Casa Batlló i la Pedrera. Precisament, l'arquitectura de Gaudí és un dels grans reclams per atreure el turisme, que prové, la majoria d'Europa, però també de Llatinoamèrica, Estats Units i Àsia. El Gremi d'Hotels de Barcelona calcula que en aquesta època festiva l'ocupació de llits superarà el 80% i comerços del centre de la ciutat, com xocolates Simón Coll, molt concorregut aquests dies per la Pasqua, apunten un increment progressiu d'usuaris.Els viatgers arriben a Barcelona per diferents motius, ja sigui per conèixer-la o com la Vania, que ve de Bulgària, perquè la seva filla "vol estudiar aquí i aprofitem per fer visitar" la ciutat durant tres dies, especialment l'obra de Gaudí. El mateix que en Mehdi i Yali, que viuen a França i admiren l'arquitecte català. Han estat a Madrid per feina i abans de tornar a casa han fet una aturada a Barcelona: "Hem estat a la Sagrada Família, ara a la Casa Batlló. A la tarda anirem a fer el recorregut tradicional, al Park Güell" i esperen, si els queda temps, al final del dia "un passeig per la platja".

També s'ha aturat durant tres dies a la capital catalana Sandra Menigochi, procedent d'Argentina. Està viatjant en familia per l'estat espanyol per "celebrar els 88 anys" de la seva mare. Han aterrat a Barcelona des de Madrid, s'han desplaçat pel sud d'Espanya i ara voltaran per la ciutat que els acollit "molt bé".

Barcelona ha estat punt d'unió d'un grup d'amics de diferents llocs que no es veia des de feia més de 15 anys. Alexis Ruiz, un cubà que viu a Miami, ha vingut amb la família per retrobar-se amb dues amigues i diu que "la gent és molt calorosa i molt amable". És la primera vegada que visita Catalunya i ha aprofitat que creuava l'oceà l'Atlàntic: "Vam començar per França, a uns quants llocs, també hem estat a Toledo, ara a Barcelona". L'itinerari que segueix passa per València i Madrid i aleshores tornarà cap als Estats Units.

Uns turistes que arriben a Catalunya a les portes de la celebració de Dilluns de Pasqua i la responsable de botigues Simón Coll a Barcelona, Carme Cardo, diferencia el perfil de client de l'establiment a tocar de la Casa Milà, que és "més turístic", el del local de carrer Mallorca amb Rambla Catalunya, que "és més local". Cardo apunta que "mica en mica" es nota l'augment de persones i de visites al negoci.

Ocupació hotelera lleugerament inferior

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, estima a l'ACN que l'ocupació de llits se situï aproximadament al voltant del 85%, "lleugerament inferior" a altres anys i ho atribueix a l'avançament en el calendari de la Setmana Santa. Casals assenyala que quan aquest període s'ha situat a l'abril, la mitjana ha estat d'un 87%. Aquest 85% és un percentatge semblant als càlculs dels lloguers dels apartaments turístics, amb uns nivells "molt similars" els de 2023, apreciava el president d'Apartur, Enric Alcántara, fa uns dies a l'ACN, i precisava que la majoria de reserves són de famílies del sud d'Europa i la mitjana d'estada és d'uns cinc dies.

El gran gruix d'aquests viatgers han arribat a la capital catalana en avió, l'aeroport del Prat aquesta Setmana Santa té programats 9.703 operacions, una cinquantena més que fa un any, i pràcticament un 10% s'han concentrat en Divendres Sant.