Mercè Cortina i Miquel Nadal, números dos i tres de la llista de la CUP per Lleida al 12-M

Mercè Cortina i Miquel Nadal són els números dos i tres de la llista de la CUP per Lleida al 12-M en una candidatura encapçalada pel portaveu de la formació a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i un dels portaveus de la Plataforma Stop JJOO, Bernat Lavaquiol. Cortina està vinculada al moviment dels casals i ateneus i és portaveu de la Plataforma contra els macroprojectes energètics a les terres de Ponent. Per la seva banda, Nadal és regidor de Cultura i Participació i Habitatge a l'Ajuntament de Tàrrega i és membre actiu del casal popular La Soll.

Els anticapitalistes proposen una llista "renovada" que la militància acabarà de validar aquesta setmana amb l'objectiu d'augmentar la seva representació al Parlament.

La formació ha remarcat que la inhabilitació per desobediència de Pau Juvillà ha impedit que estigués al capdavant de la candidatura per Lleida de cara el 12-M. Tot i això, Nadal ha destacat que Lavaquiol "està del tot preparat" i ha fet referència a la tasca del cap de llista en la defensa del territori.

Per la seva banda, Cortina ha explicat que la llista de la CUP per Lleida al 12-M la componen persones de diferents edats i que s'ha elaborat tenint en compte la paritat i la representació territorial. Així mateix, ha dit que la candidatura també atén diferents sensibilitats polítiques, tant locals com territorials. Per tot plegat, es tracta d'una llista "renovada" per tenir un paper "significatiu". "Lleida és terra oblidada i convé estar presents al Parlament", ha conclòs Cortina.

Sense entrar en detall, els anticapitalistes han explicat que la seva proposta passa per tres eixos, que segons Cortina responen a les tres crisis actuals: l'emergència climàtica, social i democràtica. Per això, la número dos de la CUP per Lleida ha assegurat que la formació proposarà mesures "concretes" per tal de motivar la transformació ecològica, garantir els drets polítics, civils, culturals i ambientals, i fer camí cap a "l'alliberament nacional".

En la mateixa línia s'ha expressat Lavaquiol, qui ha considerat que les eleccions del 12-M "són claus" per donar sortida al context de sequera actual. En aquest sentit, el cap de llista considera que cal una "planificació democràtica" dels recursos.

Bernat Lavaquiol és enginyer agrònom i forestal i actualment està estudiant un doctorat en tecnologia agrària. A més, ha estudiat els canvis en l'especialització productiva capitalista al Pirineu. Mercè Cortina ha estat històricament vinculada al moviment antimilitarista, antiglobalització i veïnal.

És doctora en ciències polítiques i investigadora Maria Zambrano del departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Miquel Nadal és graduat en Ciència Política i Gestió Pública per la UAB i està cursant un màster en formació del professorat.

Membres de la llista de la CUP per Lleida a les eleccions del 12-MAgència Catalana de Notícies