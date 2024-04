El Mil Maneres d'Alcoletge preveu 4.000 espectadors

El cap de setmana del 26 al 28 d’abril Alcoletge acollirà la cinquena edició del Festival Mil Maneres, sota el lema Mil Maneres de Sentir i posant enguany l’accent en l’art del clown. La programació inclourà espectacles premiats i reconeguts en diversos certàmens del sector, destacant figures com Marcel Gros, la Cia. Jimena Cavalletti, Pau Palaus i Roi Borrallas, a més dels lleidatans JAM i Íntims Produccions, entre d’altres. L’espectacle inaugural, B.O.B.A.S., de la Cia. Jimena Cavalletti, amb diversos premis professionals a l’historial, serà un dels plats forts del certamen.

El cartell de propostes estarà dirigit a tots els públics, incloent-hi muntatges per a la primera infància. Amb 2.000 localitats a la venda per als espectacles de sala, així com obres gratuïtes i itinerants, l’ajuntament preveu una participació de més de 4.000 espectadors en un festival que transformarà durant tres jornades els carrers i places d’Alcoletge en un gran escenari.A més, les activitats paral·leles del Mil Maneres comptaran amb l’assistència de més de mig miler d’escolars que podran submergir-se al món del clown a través de tallers i espectacles especialment dissenyats per a ells.