SEGRE regala avui als seus lectors la primera biografia de Jaume Magre

Activista i divulgador cultural, pedagog, polític, apassionat per l’art..., són algunes de les facetes d’un personatge polièdric com Jaume Magre, del qual Lleida celebra aquest any el centenari del naixement. El Grup SEGRE també ha volgut afegir-se al reconeixement públic d’aquest autèntic homenot de la cultura amb l’edició del llibre Merci, Monsieur Magre, que el diari regala avui als seus lectors en la diada de Sant Jordi, i que s’ha convertit en la primera biografia sobre el que va ser el primer regidor de Cultura de la Lleida democràtica.

La doctora en Història de l’Art per la Universitat de Lleida Cristina Mongay és l’autora d’aquest volum per al qual s’ha submergit en els arxius de la família Magre. L’obra està il·lustrada amb fotos de la trajectòria vital del personatge, moltes de les quals poc conegudes, com la de la portada, del fotògraf Toni Prim.