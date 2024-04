Autors, llibreters i editors, satisfets amb la diada

Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA Lleida TV va instal·lar un plató amb pantalla gegant inclosa des del qual va oferir el seguiment informatiu del dia. - AMADO FORROLLA

Cansats, satisfets i, sobretot, molt abrigats. Autors, llibreters i editors van culminar ahir a Lleida un nou Sant Jordi, aquesta vegada en jornada laborable i durant tota la tarda amb la mirada posada també en el cel, amb ocasionals plovisquejos i un vent gèlid impropi de la primavera.

Després de l’excepcional diada dominical de l’any passat, en aquesta ocasió es van complir les expectatives, també amb moments del dia a vessar de públic. La llibretera i editora Mertxe París, vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, assegurava a la tarda que “causa satisfacció veure tanta gent a les parades de llibres”. Un dels llibreters més veterans de la ciutat, Jordi Caselles, també va apostar per la diada laborable més festiva.Els autors de Ponent es van anar alternant de parada en parada per firmar exemplars de les seues respectives novetats, des de veterans ja en aquestes tessitures com Montse Sanjuan (La nosa), ben abrigada contra el fred; Juan Cal (Els millors anys) –“les històries de Lleida sempre agraden”–; Pau Juvillà (El vertigen interior) o Antoni Gelonch (Els lleidatans del Barça) –“el culer sempre ha d’estar amb el Barça, malgrat el que estem passant”–; fins a escriptors que debutaven, com la lleidatana Maria Gateu (Malva) o l’autor de la Cerdanya Santi Sirvent (Ningú no et recordarà), que van coincidir a destacar que “la gent s’atansa per mostrar el seu interès pels nostres títols”. Un altre dels autors del dia, Alfons López, que firma Lleida. Narracions mínimes amb Jaume Barrull, va coincidir a remarcar que “a la gent li agraden els llibres sobre Lleida”.