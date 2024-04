Mateo Díez, al rebre el Cervantes: “Res m'interessa menys que jo”

L’escriptor Luis Mateo Díez (Villablino, Lleó, 1942) va rebre ahir de mans del rei Felip VI, al costat de la reina Letícia, el Premi de Literatura Miguel de Cervantes 2023, el màxim guardó de les lletres en espanyol, en una cerimònia celebrada al paranimf de la Universitat d’Alcalá de Henares (Madrid). El jurat va concedir el premi a Mateo Díez com “un dels grans narradors de la llengua castellana, hereu de l’esperit cervantí, escriptor davant tota adversitat, creador de mons i territoris imaginaris”. A l’acte van assistir personalitats de la cultura i la política, entre ells el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

L’escriptor va assegurar que viu entregat als seus personatges i que res li interessa menys que ell mateix. En el seu discurs després de rebre el guardó, va fer un repàs de la seua vida literària, les seues lectures i la seua escriptura des de petit i va reconèixer la seua “precària incapacitat per escriure” el que li passa. “El que en la meua existència succeeix, que la meua biografia proposa, res m’interessa menys que jo mateix, i ho dic amb una radicalitat sospitosa.” I és que l’escriptor i acadèmic de la RAE, creador del mític territori imaginari de Celama, va indicar que contar la vida ha estat sempre la seua aspiració, que ha viscut la literatura en la “conquesta de l’aliè” i que el Quixot va arribar a ell de nen com un heroi “entranyable”, fins que va començar a saber que es tractava més aviat d’un “antiheroi” a qui es van anar assemblant els seus personatges, que són “herois del fracàs”. Es troba ara literàriament, va assenyalar, “amb la inquietud d’un octogenari de salut raonable, i consciència de les absències corresponents”.L’escriptor lleonès és l’únic que ha rebut en dos ocasions el Premio Nacional de Narrativa i el de la Crítica i que té també el Nacional de las Letras. Durant l’acte, el rei va enaltir la figura de l’escriptor, a qui va definir com “un formidable creador de mons i de territoris imaginaris” que corrobora amb la seua escriptura que “la ficció és una part imprescindible de l’existència”. Per la seua part, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va destacar que en l’univers inconfusible creat per Mateo Díez als seus llibres “brillen el cervantí i l’universal de la tradició oral”.