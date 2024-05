El Grup SEGRE renova el conveni amb FiraTàrrega

La directora de SEGRE, Anna Sàez, i l’alcaldessa de Tàrrega i presidenta del patronat de FiraTàrrega, Alba Pijuan, van firmar ahir la renovació del conveni anual de col·laboració que es manté des de fa anys entre el certamen teatral i el grup de comunicació, líder a les comarques de Lleida. El Grup SEGRE, un dels mecenes que aposten cada any per FiraTàrrega, és el mitjà de comunicació oficial del certamen a Ponent. Sàez va destacar que “és un autèntic orgull renovar aquest conveni per contribuir a la projecció de FiraTàrrega, de referència teatral del país, especialment del teatre de carrer”. Pijuan va agrair l’aposta de SEGRE per FiraTàrrega any rere any.