Obres a la principal via d'accés al congost de Mont-rebei, que rep centenars de turistes cada cap de setmana

Persones caminant per les parets del Congost de Mont-rebeiFrancesc Muntada i Sagrado

La millora de la carretera de Corçà, a Àger (Noguera) cap al congost de Mont-rebei, es farà realitat després d'anys de lluita. El passat 22 de juny, hi va haver una reunió entre membres de l'Ajuntament, Acció Climàtica i l'empresa TRAGSA per ultimar els detalls de l'obra i està previst que els treballs comencin en dos o tres setmanes.

Es faran en dos fases; la primera a càrrec del Departament per un import de 270.000 euros i que anirà des de la C-12 fins al quilòmetre 4,5, el que vindria a ser el tram més deteriorat. La segona anirà des d'aquest punt fins a Corçà i serà l'Ajuntament qui l'assumirà per un import de 140.000 euros. Es tracta d'un camí per on circulen molts vehicles que es dirigeixen al congost.

L'execució de la primera fase coincidirà en el temps amb una actuació de millora de la xarxa de distribució d'aigua mitjançant la qual es millorarà i es desplaçarà el traçat de la canonada d'aigua que subministra els nuclis d'Àger i la Règola. El traçat actual transcorre sota la calçada en obres i es desplaçarà a un voral per tal que la maquinària pesada no malmeti la xarxa produint incidències en el subministrament d'aigua minimitzant així possibles aturades a les obres de millora de la carretera. Aquesta actuació es troba en tràmits d'adjudicació de l'obra i serà finançada amb fons Next Generation.

En previsió de la temporada de collites i l'època de màxima afluència de visitants al congost, es faran suspensions de l'obra de manera puntual per permetre l'accés de maquinària agrícola a les finques, així com l'establiment de passos alternatius per als residents i possibles visitants de la temporada d'estiu.

L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, s'ha mostrat satisfeta i ha manifestat que aquest camí, a més de ser l'únic accés a Corçà, és el principal accés al congost de Mont-rebei. Per aquest camí transiten cada dia nombrosos vehicles que van a visitar aquest espai natural i amb l'estat que es troba actualment, molts preferien entrar per l'Aragó amb el perjudici econòmic que això significa per a la demarcació de Lleida.