El taller 'mèdic' del Morera

La col·lecció d’art modern i contemporani que custodia el Museu Morera de Lleida requereix unes cures de conservació preventiva i, de vegades, restauració, per garantir el manteniment en òptimes condicions. Per aquesta raó, el recentment estrenat nou edifici museístic a la rambla Ferran disposa d’un espai específic dedicat a aquesta tasca: la sala de reserva i taller de restauració. Una zona de 200 metres quadrats en la qual es conserven unes 4.200 peces d’art, habitualment tancada al públic però que el museu posa a disposició dels visitants interessats el primer divendres de cada mes, en horari de matí i tarda. Ahir es va estrenar aquesta primera jornada de portes obertes d’aquest exclusiu espai de cura i atenció de les obres d’art, amb una visita guiada a càrrec de la restauradora conservadora del Morera, Imma Bové.

En aquest sentit, la desena de persones inscrites (el màxim possible atès l’aforament) van poder conèixer com es conserva cada tipus de peça artística, depenent del format i material i les condicions ambientals que requereixen les obres a la sala de reserva, així com alguns processos de conservació que es porten a terme habitualment al taller del museu. Bové va explicar que “per primera vegada en la història centenària del Morera donem visibilitat a aquelles tasques que sempre queden ocultes a ulls dels visitants explicant com es conserven les obres i, alhora, també donem visibilitat al fons artístic”. Val a recordar que l’exposició inaugural, que pot visitar-se fins al febrer, exhibeix a penes mig miler de les més de 5.200 peces de la col·lecció del Morera. La pròxima cita amb aquesta sala reservada serà el dia 5 de juliol (inscripcions a morera.paeria.cat).

La inauguració institucional, dos mesos després de l’estrena

El proper dissabte 15 de juny, dos mesos després que el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida obrís les portes al públic al rehabilitat edifici de l’antiga Audiència Provincial a la rambla Ferran, el nou equipament cultural podrà inaugurar-se de forma oficial. Així ho va anunciar aquesta setmana la Paeria, que ha previst un acte institucional el dia 15 a les 12.00 hores. Aquest acte oficial va haver d’ajornar-se en el seu dia, primer a causa de les eleccions europees de demà i, després, per l’avançament electoral en les catalanes.