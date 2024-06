Trenta anys de la Slàvia de les Borges amb Dusminguet

L’emblemàtica sala Slàvia de les Borges Blanques va celebrar la nit de dissabte amb tota l’esplendor els seus 30 anys amb la reaparició, després de després dos dècades d’anunciar la seua retirada dels escenaris, del conjunt Dusminguet. Va ser un concert que va tenir lloc a l’Hort del Rabasser.

El trio de la Garriga es va retrobar amb un públic entregat amb qui va fer un viatge en el temps per recordar les lletres que ja formen part del cançoner popular com Sonajeros, Rumbeta bona, Marihuana o El teu amor. El conjunt format per Joan Garriga, Martí Vilardebò i Dani Portavella va ser un dels grups més rellevants de l’escena catalana de finals dels anys 90 i principis dels 2000 i es va acomiadar dels escenaris el 2004.El conjunt va afrontar el retrobament amb una “felicitat màxima” però també amb “incertesa” després de dos dècades sense pujar a un escenari. En qualsevol cas, Vilardebó va explicar que “no ha estat difícil tornar als assajos”. En la mateixa línia es va expressar Portavella, que va dir que les hores d’assaig s’allargaven i es convertien en “una trobada personal”. Preguntats per si podria tornar a repetir-se un concert com el d’aquest dissabte, el grup va respondre que “amb Dusminguet tot pot passar”.Dusminguet es va retrobar de nou amb el públic després d’una petició d’Albert Tarrats, propietari de l’emblemàtica cafeteria Slavia, per celebrar el trentè aniversari de la sala. “Ha estat la millor excusa que podríem trobar.” Tarrats es va mostrar “emocionat” i “molt content”. Al llarg de trenta anys, la Slàvia ha organitzat més de 2.000 concerts d’artistes tan rellevants com Manu Chao, Oques Grasses, Ferran Palau, Paco Ibáñez, Pau Riba o Marina Rossell.