El Paupaterres ja sona

Mas de Colom-Casa Borges va ser l’escenari escollit ahir per inaugurar el 26 festival musical Paupaterres de Tàrrega. Ho va fer amb un convidat d’última hora, el compositor, cantant i pianista Manu Guix en substitució de Quico Pi de la Serra, que va ser baixa per lesió. Prèviament a Manu Guix, va actuar la jove promesa lleidatana Olga Zoet presentant les seues primeres composicions. L’Associació Paupaterres va organitzar aquesta inauguració en dimecres per segona vegada consecutiva com a mostra d’agraïment al públic de Tàrrega, que va tenir un bus llançadora gratuït i va poder completar la vetllada musical amb degustació de vins i olis de proximitat, així com amb un sopar a la fresca amb productes creats per a l’ocasió.

El Paupaterres, que s’allargarà fins dissabte, acollirà una vintena d’artistes, entre els quals destaquen Oques Grasses, Els Amics de les Arts i Figa Flawas. Ahir ja quedaven molt poques entrades i les de dissabte a la nit ja estan esgotades.