El Museu de Lleida, d'estrena

El Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal acaba d’estrenar noves portes. De fet, és el primer gran canvi experimentat en la fisonomia exterior d’aquest edifici cultural des de la inauguració, el novembre del 2007. Des de fa una setmana, l’equipament llueix un sistema de portes d’obertura automàtica que ha substituït les antigues amb tirador metàl·lic. La directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, va explicar que el nou sistema obeeix als projectes de millora en l’accessibilitat a l’edifici: “Els visitants així ja no tenen per què obrir la porta tirant de l’agafador sinó que les làmines de vidre s’obren soles al detectar la presència d’una persona. És una gran millora sobretot per a visitants amb mobilitat reduïda, per exemple en cadira de rodes.”

Aquesta ha estat l’obra més vistosa de les dutes a terme les últimes setmanes al Museu de Lleida, però no la més significativa. També s’han segmentat els diversos espais de l’edifici a nivell de climatització. “L’edifici es va estrenar sense sectorializar la climatització, la qual cosa suposava que un únic motor treballava per mantenir la temperatura a tot l’immoble”, va recordar Arbués. Ara s’aconsegueixen diferents nivells de temperatura a les sales de la col·lecció permanent, la d’exposicions temporals i als vestíbuls i passadissos, amb la qual cosa s’ha millorat l’eficiència i es repercuteix en l’estalvi econòmic.Finalment, també s’ha estrenat un altre canvi a l’exterior de l’edifici que només s’aprecia quan el museu està tancat: unes persianes metàl·liques, ocultes durant el dia i que s’abaixen al tancar l’equipament cultural, que a més milloren el nivell de seguretat d’aquesta institució museística, que exhibeix i conserva més de 10.000 peces arqueològiques i d’art. Arbués va destacar que “aquestes actuacions estaven previstes el 2023, però al final no han pogut executar-se fins ara”. La inversió per a aquestes obres, incloses les actuacions prèvies, desmuntatges, fusteria, vidres i proteccions solars, acabats, gestió de residus, control de qualitat, assajos i tot el que fa referència a Seguretat i Salut, ha ascendit a un total de 199.538,74 euros.