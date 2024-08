L’OCU denuncia set grans festivals de música per males pràctiques, entre ells el Monegros Desert Festival

Publicat per agencias / redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat davant de les autoritats de consum de les corresponents comunitats autònomes les suposades males pràctiques observades als festivals de música a l’aire lliure FIB, a Benicasim (Castelló); Monegros Desert Festival a Fraga (Osca); Puro Latino en les seues cinc localitzacions; Sonórica a Castro Urdiales (Cantàbria) i Zevra Festival a Cullera (València).

Aquestes denúncies se sumen a les ja presentades per l’organització contra uns altres dos festivals: el Bilbao BBK Live i el Fortaleza Sound a Lorca (Múrcia). En el seu conjunt, els abusos detectats podrien afectar fins 947.000 assistents.

Concretament, l’OCU alerta que els set festivals coincideixen a cobrar una comissió d’entre 2 i 3 euros per poder recuperar el saldo que quedés a la targeta 'cashless', un mitjà de pagament obligatori que "limita" el dret dels assistents a utilitzar l’efectiu, segons han informat en un comunicat. A més, asseguren que en ocasions els festivals imposen un termini d’uns quants dies per reclamar la devolució –cinc dies en el cas del FIB-, superat el qual es perden els diners, la qual cosa suposa un "enriquiment injust" del promotor.

Una altra de les males pràctiques assenyalades es tracta del cobrament d’una altra taxa per sortir i tornar a entrar al festival –que pot assolir els 25 euros–, el que retreuen que es pot considerar "una retenció il·legal". A més, els festivals també incorren en la prohibició d’entrar amb aliments i begudes, que l'OCU considera que és "abusiva". També consideren que és abusiu el cobrament pels vasos reutilitzables, sense possibilitat de reembors, com succeeix en el FIB –on el vas assoleix els 2,5 euros–, o el lloguer de vasos per poder beure aigua potable, observat al Fortaleza Sound. En aquest sentit, l'OCU recorda que hi ha d’haver prou punts d’aigua potable gratuïta; el contrari pot causar problemes d’hidratació i suposa un perillós risc d’aglomeracions.

Per això, OCU ha animat els afectats a sol·licitar fulls de reclamacions i urgeix a les autoritats de consum de les comunitats autònomes on s’han detectat aquests abusos perquè determinin el caràcter contrari a la normativa de protecció dels consumidors, imposin les sancions establertes i obliguin l’empresa a tornar els càrrecs indegudament cobrats. Encara així, remarca que "l’ideal" seria que el Ministeri de Consum desenvolupés una normativa homogènia sobre els drets dels assistents a aquest tipus d’esdeveniments, establint al seu torn compensacions automàtiques en cas de males pràctiques. Tret d’en el cas d’Astúries, agreugen que la legislació autonòmica és "permissiva i generalment favorable als interessos dels promotors".