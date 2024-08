Viladot i el paisatge d'Agramunt dialoguen en la tercera residència artística Lo Niu

El resultat es podrà veure en una exposició per la Fira del Torró. - LAIA PEDRÓS

La sala d’exposicions temporals de Lo Pardal d’Agramunt s’ha convertit en un taller de creació. Els tres artistes seleccionats en la tercera edició de la residència Lo Niu preparen els seus projectes vinculats a l’obra de Guillem Viladot. El director de la Fundació Privada Guillem Viladot Lo Pardal, Pau Minguet, va recordar que “l’objectiu és reivindicar la vigència de Viladot i convidar artistes contemporanis perquè revisitin la seua obra”. Els artistes finalistes són Marta van Tartwijk de Barcelona, Asensio Martínez de València i Aina Canyelles de Cornellà de Llobregat. Per la seua banda, Marta prepara un projecte escultòric i sonor en el qual oferirà una analogia entre les aigües de l’entorn d’Agramunt (riu Sió i canal d’Urgell), el coll, la boca i el llenguatge. Al seu torn, Asensio dissenya un estel i una instal·lació amb textos de psicoanàlisi de Viladot. En tercer lloc, Aina parteix de l’estudi de com Viladot treballava amb l’objecte trobat i el descontextualitzava per donar-li nous significats i el seu joc de la paraula, tot relacionat amb poemes inèdits.