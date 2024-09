Aragó assegura que les obres de Sixena estan en un estat "excel·lent"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern d’Aragó vol obrir durant el primer trimestre de 2025 l’exposició de les obres de Sixena que es troben al monestir des que van ser traslladades del Museu de Lleida al 2017 en plena aplicació de l’article 155 a Catalunya. Els béns fa més de dos anys que no es poden veure arran d’unes obres de reforma i millora del monestir de Vilanova de Sixena i ara aquests treballs ja han entrat a la recta final. El president aragonès, Jorge Azcón, ha visitat per primera vegada el monestir i ha assegurat que les obres estan en un “excel·lent” estat de conservació. A més a més, s’ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem dictarà en breu a favor que les pintures murals que hi ha al MNAC puguin ser traslladades a Sixena.

Segons ha explicat el president Jorge Azcón les instal·lacions estaran obertes a tot aquell que “tingui curiositat de conèixer-les”. En aquest sentit, ha assegurat que estan invertint més de 2 milions d'euros i actualment s’ha fet la licitació per la museïtzació dels antics dormitoris de les monges que és la part que s’ha reformat. Allí és on Azcón ha fet l’atenció als mitjans de comunicació i ha donat a conèixer aquests terminis.

La previsió és que en aquest espai s’exposi “una bona part” de les 44 obres que es van traslladar del Museu de Lleida l’11 de desembre de 2017 en plena aplicació de l’article 155 i amb l’entrada de la Guàrdia Civil a l’equipament museístic. Per aquest motiu, Azcón ha comentat que caldrà fer una “important feina de difusió i promoció” del monestir perquè l’objectiu és que sigui molt visitat.

Preguntat sobre l’estat de conservació dels béns que s’ha posat en qüestió per diversos experts arran de les condicions de temperatura i humitat a l’interior de monument, Azcón ha remarcat que els tècnics aragonesos han fet un “treball magnífic” des de 2017 i per res es pot posar en dubte que les obres no es trobin en un estat “excel·lent”. En aquest sentit, ha recordat que quan les obres van venir de Lleida ja es va condicionar l’espai per assegurar la seva conservació a la Sala Capitular que és on aquest dimecres s’han mostrat. Anteriorment s’havien instal·lat a l’antic menjador, que és on es podien veure quan el monestir estava obert.

Abans de reobrir el monestir durant el primer trimestre de l’any que ve caldrà fer obres al claustre. Principalment anivellar el terra i també enjardinar la part interior. Aquests treballs s’allargaran uns dos mesos, segons el govern d’Aragó. En qualsevol cas, l’anunci de la reobertura del monestir arriba amb un retard considerable ja que va tancar al juliol de 2022 per uns treballs que havien de durar uns mesos i acabar-se al 2023. De fet, el passat mes de juliol, el Justícia d’Aragó, que vindria ser un ens com la Sindicatura de Greuges a Catalunya, va demanar explicacions sobre la situació del monestir de Sixena i el seu tancament indefinit.