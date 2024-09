El Festival Internacional de Cinema d'Àger celebra la segona edició del 4 al 6 d'octubre amb catorze produccions

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició del Festival Internacional de Cinema d'Àger (FICdÀ) se celebrarà del 4 al 6 d'octubre. El canvi de dates del certamen, que l'any passat es va celebrar del 20 al 23 de juliol, té la voluntat d'impulsar el turisme en una època de menor demanda. Alhora, es manté l'objectiu de reivindicar el cinema independent internacional i fer-lo accessible a les comarques de Ponent. En concret, la programació oferirà 14 curtmetratges (10 ficcions i 4 documentals) en un escenari com la Col·legiata de Sant Pere d'Àger. L'organització fa una aposta especial enguany pel gènere documental alhora que reafirma el compromís amb la paritat de gènere en la creació cinematogràfica.

Durant la presentació del FICdÀ, els directors Albert Carbó i Marcel Carbó han apuntat que "es tracta d’una selecció de qualitat amb títols premiats en altres certàmens i que, gran part d'ells, han passat per festivals qualificadors dels Goya". Al mateix temps, també han destacat que més enllà de l'entreteniment, els catorze curts "permetran a l’espectador reflexionar través de missatges potents i històries colpidores”. Durant els dies del festival està previst que sis dels equips dels curtmetratges presentin els seus treballs en els col·loquis posteriors a les projeccions.

En concret, la programació inclou obres com 'Non Grata' (Alba Lozano), sobre una mare que lluita pel seu fill amb TDAH; 'Blava Terra' (Marine Auclair March), inspirada en la Mallorca de 1940; 'Perder' (Rubén Guindo Nova), protagonitzada per un nen addicte al mòbil; 'Solo Kim' (Javier Prieto de Paula i Diego Herrero), la història d'un adolescent transgènere; 'Cuarentena' (Celia De Molina), amb una dona que afronta el postpart, o 'Hàbitat' (Elena Escura), que aborda la problemàtica dels desnonaments.

També es podran veure 'La Niña Tatuada' (Elisa Lanzas), al voltant de la masculinitat tòxica; 'Masaru' (Rubén Navarro), que qüestiona la identitat i els rols de gènere; 'Welcome Tahita' (Marta Bayarri), una producció sobre immigració que ha passat pel Festival de Màlaga, i 'Demà' (Estefania Ortiz), sobre la relació entre dos germans, un d’ells amb síndrome de Down.

Els quatre documentals que completen la selecció són 'Azadi' (Lily Baker Föhring, Juan Luis Ortega Navarrete i Luciana Espinoza Hoempler), que relata la lluita d'una dona iraniana en el context de la repressió al seu país; 'Dol i Fa Sol' (Maria Besora i Pep Garrido), sobre el dol a través de la música; 'Los Cayucos de Kayar' (Álvaro Hernández Blanco), que narra el retorn d’un migrant senegalès al seu país, i 'Zona Cero' (David Gaspar Gaspar), una reflexió irònica sobre la contaminació als oceans i la nostra responsabilitat.

Per la seva banda, l'alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, ha celebrat que el FICdÀ "torni a posicionar Àger en el circuit cinematogràfic català involucrant la població local". La guionista i còmica Elisenda Pineda conduirà la gala de cloenda del festival.

En la primera edició, el certamen va reunir un miler d'espectadors durant tres jornades de projecció.