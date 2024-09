La llegenda del tecno Jeff Mills, avui al club Biloba

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una autèntica llegenda del tecno, el músic i DJ de Detroit Jeffs Mills, serà avui el cap de cartell de la quarta edició de la sessió Desconnecta a Lleida, que en aquesta ocasió acollirà la discoteca Biloba en el marc de la programació de la festa major de la capital del Segrià. Reconegut a nivell mundial com un dels pioners i referents del tecno, Mills –anomenat The Wizard (el Mag) pel seu gran talent, habilitat i velocitat com a DJ– liderarà el cartell d’aquesta gran festa, que s’ha consagrat com una de les cites més importants de l’any a l’escena electrònica local. Mills és considerat com un dels arquitectes del tecno minimalista i futurista i la seua influència ha estat fonamental en el desenvolupament del gènere des de finals dels anys 80. El seu llegat s’estén més enllà de les pistes de ball, incloent projectes audiovisuals, col·laboracions amb orquestres simfòniques i treballs experimentals que el posicionen com un artista visionari en la música electrònica contemporània.

En la seua quarta edició, Desconnecta reforça la seua posició com un dels festivals de música electrònica més importants de Lleida. Des de la seua creació, l’esdeveniment ha estat un espai clau per als amants del tecno, atraient grans figures com John Acquaviva, Francesco Farfa, Tony Verdi, Marc Marzenit i Joel Sánchez.De fet, el programa d’aquesta nova sessió tornarà a comptar també amb el DJ i productor musical de Mollerussa Marc Marzenit, que ja va ser protagonista del Desconnecta l’any passat, llavors al costat d’una altra figura de la música electrònica, l’italocanadenc John Acquaviva. També repetiran avui al club Biloba el dominicà Joel Sánchez i l’ugandès Nesta.Al seu torn, la vetllada electrònica es completarà així mateix amb l’actuació de la DJ i productora Elli Acula, establerta a Alemanya i coneguda pel seu captivador tecno, preparat amb flaixos de drum & bass rhythms. Així, la discoteca obrirà portes a les 17.00 h i l’esdeveniment es prolongarà fins a la 1.00 de la matinada (entrada: 30 €).