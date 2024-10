Art urbà a la residència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou festival d’art urbà Gamma de Lleida, que va arrancar dilluns passat al barri de Balàfia, no és només una simple exhibició d’aquest gènere plàstic sinó que busca convertir-se també en una plataforma per a la integració social i cultural de la ciutat. Per això, en aquesta primera edició, el projecte es fonamenta en la participació activa dels veïns de Balàfia.

I entre ells, els usuaris de la residència de gent gran Balàfia II, on ahir va desembarcar el festival amb un taller denominat Avi-Fitti, una introducció dels padrins en el món del grafiti a través d’autoretrats amb ajuda d’stencils, plantilles reutilitzables, sobre cartrons. Així, durant el matí padrins i padrines es van divertir pintant cares en capses de cartró amb esprais de colors i l’ajuda de plantilles, en una activitat conduïda per alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Revestiments Murals de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega. Val a destacar que avui divendres (17.00 a 19.00 h) es repetirà aquesta activitat però amb uns artistes d’edats ben diferents, els usuaris de la ludoteca de Balàfia, perquè els més petits puguin pintar també les seues creacions artístiques. Les regidores de Cultura, Pilar Bosch, i de Balàfia, Carme Valls, van visitar el taller juntament amb la directora del festival Gamma, Lily Brick.

Un cap de setmana carregat d’actes

El festival Gamma culminarà aquest cap de setmana carregat d’activitats. Demà (12.00 h), ruta guiada pels quatre murals, amb sortida a la plaça de les Magnòlies. En aquest espai hi haurà tallers durant tot el dia. També grafitis i música, demà al Cotton (20.00) i diumenge a la plaça de les Magnòlies (11.00 a 15.00 h).