Una exposició fotogràfica porta a l’IEI la nostàlgia i decadència de l’antiga N-II al seu pas per Ponent

La sala La Gòtika de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida acull l’exposició ‘N-II. Un museu imaginari’, de Santos Montes, que presenta un recorregut fotogràfic per l’antiga N-II al seu pas per Ponent. La mostra reflexiona sobre la transformació d’aquesta carretera que després de la construcció de l’autovia A-2 va quedar pràcticament en desús. D’aquesta manera es poden veure antics negocis de restauració o tallers de cotxes que fa anys que estan tancats i en estat de semi abandó, i també curiositats que semblaria impossible trobar en una part del país com aquesta com poden ser embarcacions al voral de la carretera. L’exposició conté una setantena de fotografies i tres vídeos amb entrevistes i es podrà veure fins al 8 de desembre.