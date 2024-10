El Jovent Republicà de Ponent desplega una estelada gegant a la Seu Vella per rebutjar la celebració del 12 d’octubre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jovent Republicà de Ponent ha desplegat aquest dissabte una estelada gegant des de la Seu Vella de Lleida per rebutjar la celebració del 12 d’octubre.

La bandera s'ha pogut veure onejant al capdamunt de la capital del Segrià, sent ja el 19è any consecutiu en què el col·lectiu duu a terme aquesta acció per reivindicar la independència i, segons han afegit en un comunicat, “acabar amb l'opressió que exerceix l'estat espanyol sobre el poble català i l’atac constant als seus símbols, com la llengua i la cultura catalana”.

Més d’una desena de membres de l’organització han participat en l’acte, tot demanant que es deixi de celebrar aquesta festivitat perquè, han assegurat, rememora un “genocidi que exalta els valors unitaris d’Espanya”.