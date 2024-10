El punk i el rock omplen Bellvís, nova seu del Kalikenyo Rock

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Bellvís ja és l’epicentre de la música més dura amb l’estrena ahir del Kalikenyo Rock, el festival de punk i rock que en edicions passades es va portar a terme a Juneda i que aquest any s’ha traslladat a aquest municipi del Pla d’Urgell. Centenars de visitants van començar a omplir la localitat, que va habilitar una zona d’acampada per a aquells que no vulguin perdre’s els disset concerts programats fins avui dissabte i la matinada de demà diumenge al pavelló poliesportiu. Liberum va ser el grup encarregat d’inaugurar la tanda d’actuacions de la primera jornada, que també va comptar amb el punk de Radiocrimen i la seua famosa cançó Los chicos ya no quieren llorar. També tenien previst tocar Arpaviejas, Parabellum i Lendakaris Muertos fins abans de la mitjanit, per tancar la primera sessió els grups Porco Bravo i Sin Bragas. Per avui estan programats una desena de concerts més des de les 16.30 hores, amb Penadas de la Ley, Opció K-95, Xpresidentx, Caos Urbano, El Último Ke Zierre, Inadaptats, Kop, Maifa i Capäces, abans que RPG Siete tanqui el Kalikenyo Rock 2024.