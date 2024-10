Alfons Reverté deixa de ser el director de l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alfons Reverté ha deixat de ser el director artístic de l’Orquestra Julià Carbonell per motius professionals i personals, després de 22 anys, des de la creació de l'OJC, liderant el projecte. Segons la informació facilitada per l'orquestra aquest migdia, Reverté ja va avançar al patronat de la fundació el passat mes de març la seva voluntat de fer un pas al costat en el moment oportú per a tothom i així ho va notificar al màxim responsable de la fundació, el president de la Diputació, Joan Talarn, aquest estiu. A més, Reverté ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en el seu relleu relleu per tal que hi hagi la major continuïtat possible i, alhora, que “aquest projecte d’èxit continuï avançant amb tota la força que es mereix”.

La fundació ha fet una valoració molt positiva de la tasca que ha desenvolupat Reverté durant les més de dos dècades que ha estat al front de l’OJC, que s’ha consolidat i s'ha convertir en un projecte cultural de primer ordre per les comarques lleidatanes amb més de 1.000 concerts, més de la meitat dels quals, simfònics.

El proper dimarts, 22 d’octubre, la Fundació Julià Carbonell posarà en marxa un procés de selecció obert per a la nova direcció. Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran el mateix dia al web de l'orquestra: www.ojc.cat.

La fundació ha creat una comissió de valoració encarregada d’analitzar i avaluar les candidatures. Un cop finalitzat aquest procés, la persona proposada haurà de ser aprovada pel patronat , que designarà el nou director el mes de gener.

L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida va néixer l'any 2002 promoguda per la Diputació de Lleida com a eina cultural al servei de tot el territori i amb l'objectiu de facilitar l'accés a la música en diferents formats a totes les persones sense excepció. L'ajuntament de Lleida també s’hi va sumar posteriorment com a entitat participant.