Aquest és el sou que cobrarà el nou director de l'Orquestra Julià Carbonell de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Julià Carbonell ha publicat les condicions laborals per al procés de selecció del nou director artístic de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC). El futur titular tindrà una retribució de 38.000 euros bruts l'any en concepte de direcció artística, als quals se sumaran 1.500 euros bruts més per cada concert.

Aquesta oferta arriba després que diumenge passat s'anunciés la renúncia al càrrec d'Alfons Reverté per motius personals i professionals, qui ha estat al capdavant de l'OJC des de la seva creació fa 22 anys. Reverté ja havia avançat al patronat de la fundació el passat mes de març la seva voluntat de fer un pas al costat i així ho va notificar aquest estiu al president de la Diputació, Joan Talarn.

Des de la fundació s'ha valorat molt positivament la tasca desenvolupada per Reverté, sota el lideratge del qual l'OJC s'ha consolidat com un projecte cultural de primer ordre per les comarques lleidatanes, amb més de 1.000 concerts, més de la meitat dels quals, simfònics. Reverté ha manifestat la seva voluntat de col·laborar en el seu relleu per tal de donar continuïtat al "projecte d'èxit".

Detalls del procés de selecció

La Fundació Julià Carbonell ofereix un contracte laboral de dos anys, més uns altres dos de prorrogables any a any, amb un període probatori de 6 mesos. Fins al dia 10 de novembre inclòs s'admetran candidatures per a un procés de selecció en diverses fases que, en principi, es resoldrà durant la segona quinzena de gener.

Proposta de canvi en el model de finançament

Cal recordar que en l'últim patronat de la fundació, al març, la Paeria va proposar modificar el seu model de contribució a l'orquestra, passant d'una quantitat fixa a l'any (el 2023 va ser de 100.000 euros) a pagar per activitats.