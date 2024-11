Escoles artístiques de Lleida, en un homenatge a Magre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un centenar de persones, moltes d’elles vinculades a escoles artístiques que va crear i va impulsar Jaume Magre com a primer regidor de Cultura de la Lleida democràtica, participaran aquest dissabte (19.00 h) a l’Auditori Enric Granados en l’espectacle Jaume Magre. Mapa sonor d’una vida. Com va avançar SEGRE la setmana passada, la proposta combinarà la música d’una orquestra simfònica formada per més de 80 alumnes de les escoles i conservatoris de Lleida i de L’Intèrpret i el centre Arts Musicals de Lleida, sota la direcció de Dolors Ricart, i el pianista Antoni Tolmos amb projeccions de l’alumnat de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol i una dramatúrgia a càrrec de tres alumnes de l’Aula Municipal de Teatre. A la presentació, van destacar ahir les dos sessions divendres per a uns 1.200 alumnes de Secundària de Lleida i Ponts.