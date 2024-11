Aliança de l'ESMUC i Camerata Granados

Assajos la setmana passada a l’ESMUC amb alumnes de cant. - ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i la formació lleidatana Camerata Granados han firmat un conveni de col·laboració per fomentar la participació activa del centre musical superior barceloní en concerts i produccions del conjunt lleidatà, dirigit per Pau Romero-Andreu, com a plataforma en la qual desenvolupar les seues habilitats i disfrutar d’una experiència professional.

Camerata Granados, creada el 2022 i que està integrada per uns catorze músics d’entre 16 i 30 anys, la majoria de les comarques de Lleida, és una formació resident de l’Auditori Enric Granados. La seua col·laboració amb l’ESMUC arrancarà aquest mes de novembre amb la participació de tres cantants solistes –alumnes de cant i interpretació de música clàssica i contemporània del centre–, en la tercera edició del projecte Cors Operístics, a través del qual Camerata Granados convida diverses agrupacions corals amateurs de la província de Lleida per formar part d’un recital operístic, que combinarà els cors amb àries, obertures i peces interpretades pels solistes. S’han previst tres concerts, que es portaran a terme el 23 de novembre a la Seu d’Urgell, el 30 a la Pobla de Segur i l’1 de desembre, a l’Auditori Enric Granados de Lleida. Tània Matas (soprano), Helena Tajadura (mezzosoprano) i Iago García-Rojas (baríton) compartiran espectacle amb més de cent cantaires de les corals Avui d’Agramunt, Sícoris de Lleida, Signum de la Seu d’Urgell, Stabat Mater de Mollerussa i Verge de Ribera de la Pobla de Segur. La setmana passada van començar els assajos amb els tres solistes a l’ESMUC (a la foto, amb la directora general, Núria Sempere, i el director artístic de Camerata Granados, Pau Romero-Andreu).