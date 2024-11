Solidaritat a tot ritme al Cafè del Teatre de Lleida en benefici dels afectats per la DANA a València

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cafè del Teatre de Lleida es va afegir ahir a les més de cinquanta sales de tot el país que participen des de dilluns en els concerts solidaris Som València, en benefici dels afectats per la devastadora dana que ha afectat la zona valenciana. Per l’escenari del renovat equipament cultural –amb entrades a 20 euros– tenien previst desfilar des de mitja tarda fins a nou artistes i grups de Lleida, que van voler col·laborar d’aquesta manera amb la recaptació de fons d’auxili contra la tragèdia. Es van sumar a la causa formacions com Renaldo & Clara, Sexenni, Selva Nua i La Élite, de Tàrrega; i cantants com Bru, Miquel Allué, Xavier Baró, Yung Rajola i Ellen & Simona, el nou projecte de la cantant d’Almacelles Helena Capdevila.

El conjunt de concerts solidaris Som València van recaptar fins a primera hora de la tarda d’ahir més de 400.000 euros –sumant les donacions de la fila zero–, segons les xifres aportades pels responsables d’aquesta iniciativa musical. Fins a finals de mes hi ha seixanta-quatre esdeveniments previstos en un total de 57 sales de 32 ciutats, amb actuacions de gairebé 400 artistes.

Cita d’Òmnium i l’ANC i ‘retorn’ de Serrat amb Estopa

Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana (l’ANC) van anunciar ahir un concert solidari per al 22 de novembre a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l’objectiu de recaptar fons per a la reconstrucció d’espais educatius i culturals afectats per la dana a València. Entre els artistes confirmats figuren Oques Grasses, Figa Flawas, Julieta, Sopa de Cabra, Els Catarres, Buhos, La Fúmiga, Elèctrica Dharma, Lluís Llach i Borja Penalba. Així mateix, una setmana després, el dia 29, està previst un altre concert solidari amb els municipis valencians al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb el reclam de la tornada als escenaris de Joan Manuel Serrat juntament amb Estopa, Andrea Motis, Judit Neddermann i Lucía Fumero.

D’altra banda, l’Associació d’Editorials del País Valencià va calcular que s’han perdut un milió d’exemplars de llibres, valorats en 4.500.000 euros a preu de cost (que suposarien 15.750.000 euros a preu de mercat), a més d’afectacions en edificis, equipaments i vehicles.