Finestres artístiques a Lo Pardal

Les finestres de la casa museu dedicada a l’escriptor i artista polifacètic Guillem Viladot (1922-1999) d’Agramunt lluen de nou decorades. La Fundació Privada Guillem Viladot - Lo Pardal de la capital del Sió i el festival Embarrat de Tàrrega van inaugurar ahir la segona edició de La finestra induïda, projecte que té com a objectiu intervenir artísticament les finestres de la casa museu de Guillem Viladot.

Entre la trentena de projectes rebuts en aquesta segona edició, un jurat qualificat en va seleccionar dos per ser exhibits a les dos façanes de Lo Pardal: es tracta de Golden, de Martí Garcia Arrufat, i Retratos Reales, d’Ignasi Prat Altimira. Amb Golden, el jove de Tàrrega Martí Garcia Arrufat, que acaba d’acabar els seus estudis d’Arquitectura, s’endinsa en la pràctica fotogràfica explorant i desvirtuant l’obra arquitectònica de Louis Khan concebuda el segle passat. El resultat és una composició fotogràfica de gran impacte visual, que busca l’abstracció i juga amb la descomposició de la llum en els colors roig i daurat. Per la seua part, Ignasi Prat Altimira, que és artista visual i doctor en Art i Estudis Culturals per la Universitat de Vic, presenta Retratos Reales, una sàtira visual sobre la figura del rei Felip VI i el poder del monarca. Són fotografies, a tall de ready-made, com objectes trobats de retrats pictòrics que diferents artistes van fer a partir d’una demanda de l’ajuntament de Ciudad Rodrigo: volien un retrat del nou rei per presidir el saló de plens del consistori. “La particularitat i l’element destacable és la poca destresa amb què aquests retrats s’havien materialitzat”, segons va destacar Pau Minguet, director de Lo Pardal, que va inaugurar la mostra juntament amb Jesús Vilamajó, director de l’Embarrat.

Aquesta exposició es pot veure fins a l’estiu de l’any que ve 2025.

La finestra induïda pren el nom del títol d’un llibre que Guillem Viladot va publicar el 1983 i en el qual es recollien diferents articles que havia escrit per al diari El Correo Catalán. Les artistes guanyadores en la primera edició van ser la catalana resident a Londres Anna Ill amb Continents-Des-Apareguts, un projecte fotogràfic del qual traspuava la intimitat del cos femení i el concepte de refugi, i l’argentina establerta a Madrid Laura Voskian amb En el momento exacto, o muy cerca de lo que se indica como final, fotos fetes a partir de la pràctica de caminar per la naturalesa i en zones urbanes.