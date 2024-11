L'Animac més animal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pròxima Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya (Animac) proposa una mirada profunda sobre la connexió dels humans amb el regne animal. Sota el lema We, Animals, l’edició número 29 del certamen pretén reflexionar sobre l’aproximació humana als animals des de diferents àmbits, i de quina manera el cine d’animació contribueix a comprendre i representar aquesta connexió. “L’animació ha estat una plataforma excepcional per explorar aquesta complexa relació”, va apuntar ahir la directora d’Animac, Carolina López, que va afegir: “Des de personatges clàssics com Mickey Mouse fins a històries contemporànies per reflexionar sobre la biodiversitat i el respecte cap al planeta”.

La temàtica també es reflecteix en el cartell, obra de la il·lustradora i animadora Rocío Álvarez, que ho defineix com “un conjunt de faules en miniatura, una espècie d’àlbum de cromos vintage que evoca també el mur d’una xarxa social”, va explicar. El cartell inclou escenes satíriques que imaginen un futur en què els humans i els animals es fusionen amb les conseqüències de l’impacte ambiental i el canvi climàtic.

Entre la selecció de films, destaquen obres que representen els animals fora dels estereotips

La Mostra, que tindrà lloc a Lleida del 20 al 23 de febrer, va rebre 721 propostes internacionals i la selecció final està composta per “artistes independents que, amb una visió innovadora, han estat pioners a representar als animals transcendint estereotips”, va afirmar López.