Néstor Bayona, director artístic del concurs Viñes de piano

El músic i director d’orquestra lleidatà Néstor Bayona (1985) serà el nou director artístic del concurs internacional de piano Ricard Viñes de Lleida. Així ho va comunicar ahir la Paeria després de la sessió ordinària del patronat de la Fundació Teatre de la Llotja, que va aprovar també la proposta per al pressupost del 2025 del teatre públic lleidatà, que ascendeix a 634.184 euros.

Bayona, que precisament va debutar a l’Auditori Enric Granados com a director d’orquestra el juny de l’any passat en el concert de clausura del concurs Ricard Viñes, al capdavant llavors de l’Orquestra Simfònica del Vallès, exercirà també de president del jurat del certamen internacional l’any que ve. El pianista i director d’orquestra agafarà així el relleu en la direcció artística del concurs del pianista i professor del Conservatori de Lleida Jordi Benseny, al capdavant d’aquesta responsabilitat des del 2009.

L’òpera, protagonista de la programació de la Llotja el 2025 amb ‘Nabucco’, de Verdi, i ‘Carmen’, de Bizet

Format al Regne Unit i a Alemanya, on ha residit aquests últims anys, Bayona és director resident de l’Orquestra de la Ràdio de Polònia i atresora una extensa experiència en la direcció de diverses formacions europees. Amb aquesta nova direcció, la Paeria busca “reforçar encara més la internacionalització del concurs Ricard Viñes, captar un major nombre de participants d’arreu del món i oferir-los noves oportunitats i vincles amb la ciutat de Lleida”.

D’altra banda, el patronat va avançar part de la programació cultural que podrà veure’s a la Llotja durant el primer semestre del 2025. Destaquen, entre altres, l’espectacle teatral Love, Love, Love, a càrrec de La Brutal (8 de febrer), i Tirant lo Blanc, adaptació de Màrius Serra del clàssic de Joanot Martorell (22 de març). Pel que fa a la música, l’òpera serà protagonista amb Nabucco, de Giuseppe Verdi (9 de març), i Carmen, de Georges Bizet, l’òpera francesa més popular i una de les més representades arreu del món (21 de maig).

Xifres rècord, amb més de 142.000 persones en 227 actes el 2024

■ El consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions del Palau de Congressos-Teatre Municipal de la Llotja va donar a conèixer ahir el tancament de l’exercici del 2024 amb unes xifres de rècord. Durant aquest any es van portar a terme 227 esdeveniments, la qual cosa representa un augment d’un 37% respecte al 2023. En aquestes activitats van assistir un total de 142.697 persones, un 32% més que l’any passat. A més, es preveu continuar amb aquesta tendència positiva el 2025 ja que ja hi ha confirmats fins ara un total de 118 esdeveniments, entre els quals 40 concerts, 19 actuacions teatrals, 15 congressos, 22 convencions, 14 entregues de premis, 2 fires i 4 òperes. En el transcurs de la reunió també es va avançar que s’estan organitzant els actes per celebrar el 2025 els 15 anys de la Llotja.