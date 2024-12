L’IEI inaugura ‘Pronòstic, un estudi del bosc’. una exposició que reflexiona sobre la gestió forestal al Pirineu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) inaugura aquest divendres l’exposició 'Pronòstic, un estudi del bosc', en què l’artista Maria Giró reflexiona sobre la gestió forestal i la probabilitat que un incendi cremi el Pirineu. La mostra utilitza diferents disciplines, com ara la fotografia, la tècnica del suminagashi, o les ombres que genera un element mòbil, entre altres, per especular sobre el Pirineu del demà en un context de crisi climàtica i de despoblament i, també, per convidar a l’espectador a pensar quin bosc s'imagina en el futur. El projecte, que ara s'ha convertit en exposició, va ser premiat amb el Premi LARVA 2023 i es podrà veure a la sala La Gòtika de l’IEI fins al 2 de març.

L’exposició s’articula a partir d’un treball d’investigació que l’artista ha dut a terme durant dos anys i que posa sobre la taula les difícil gestió forestal del territori. Hectàrees d’un bosc que creix sense els recursos necessaris per fer-ho, arbres que neixen i s’assequen al cap de deu anys i un context climàtic que amenaça amb cremar-ho tot, a més de l’abandonament dels cultius d’una població cada vegada més envellida.

Traçant un dibuix de les decisions preses en el passat, l’artista arriba a imaginacions especulatives sobre l’escenari futur. Un pronòstic que es fragmenta en les pors i esperances col·lectives de qui viu i treballa en aquest entorn en crisi.

Maria Giró ha explicat que ha creat “tot de peces que relacionen aquell pronòstic o sentència amb el bosc de Pirineu i, sobretot, que especulen cap al futur. Què pot passar? Arribarà aquest gran incendi?” Per fer-ho, Giró ha parlat amb persones que treballen o viuen al territori o que es relacionen amb aquest bosc, com ara ramaders, tècnics forestals, bombers, guardes de refugi, excursionistes, guies de muntanya o llenyataires.

L’objectiu de l’artista, ha afegit ella mateixa, és “reflexionar sobre com s'està explotant i gestionant el bosc avui a Catalunya, com és actualment i com volem que sigui en el futur”, de manera que és un projecte que “ens convida a pensar en quin bosc ens imaginem i a actuar en conseqüència”.

Premi LARVA 2023

L’exposició individual de Maria Giró és, juntament amb l’edició del catàleg corresponent, el premi de l’artista com a guanyadora de l’edició de l’any passat de LARVA-Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals, que impulsa la secció d’Art i Patrimoni de l’IEI.

Aquest premi té com a objectiu oferir una plataforma i un espai per poder exposar l’obra d’artistes emergents. La coordinadora de la secció d’Art i Patrimoni de l’IEI, Marta Salla, ha explicat que aquesta edició va rebre 26 propostes i que es va escollir el projecte de Giró pel valor del projecte i el seu “potencial per poder fer una exposició individual”.

Sobre l’artista

Maria Giró (Montferrer i Castellbò, 1995) és artista visual i gestora cultural. Graduada en Belles Arts (UB, 2019) i màster en Gestió Cultural (UOC, 2021), la seva pràctica artística s’articula des del territori rural (natural i humà) com a context, i en la investigació i l’educació a través de les arts com a metodologia. Des del 2019 viu i treballa a l’Alt Urgell formant part de l’Associació Cultural Tartera (La Seu d’Urgell) un taller de creació d’arts gràfiques que produeix i promociona el treball d’artistes locals.