La reproducció d’un nou sepulcre dels Comtes d’Urgell ja està en marxa i arribarà al Monestir de les Avellanes al 2025

La reproducció d’una nova còpia dels sepulcres dels Comtes d’Urgell que són al museu The Cloisters de Nova York, ja està molt avançada i arribarà al Monestir de Santa Maria de les Avellanes, a Os de Balaguer (Noguera), a mitjan de 2025. Així ho ha explicat el director del monument, Robert Porta, que ha precisat que es tracta d’un sepulcre doble, que correspondria a Àlvar I d’Urgell i Cecília de Foix. Ocupaven amb els seus fills el panteó dinàstic del temple, entre finals del segle XIII i principis del XIV. Porta fa un balanç positiu del primer any i mig d’exposició pública del primer sepulcre reproduït, el del vescomte d’Àger, Àlvar II de Cabrera. Destaca que tenen unes 5.000 visites a l’any i que molta gent “creu que és l’original”.

La reproducció d’aquest sepulcre doble està en una fase molt avançada i la previsió és que a mitjan de 2025 ja es pugui instal·lar al lateral esquerre de l’altar de l’església del monestir, que és on hi havia l’original que ara es troba a Nova York. Robert Porta explica que la instal·lació d’aquest sepulcre doble els portarà “més feina” i el procés serà més “complex” perquè caldrà retirar l’arqueta que hi ha actualment, que conté restes òssies.

Precisament un altre dels projectes que el director del monestir voldria desenvolupar a partir del 2025 és l’anàlisi d'aquestes restes òssies per mirar de determinar “científicament” qui hi ha enterrat, ja que actualment, les referències que es tenen només estan basades en la documentació dels historiadors. Porta afegeix que la instal·lació del sepulcre doble podria ser un bon moment per fer una presentació “amb valor internacional” d’aquest projecte de reproducció de patrimoni pioner. Segons Porta, els responsables de The Cloisters estan “interessats” en saber quina ha estat l’evolució de la digitalització que es va fer fa set anys de les peces al seu museu i per això creu que seria un bon moment per compartir el resultat.

La instal·lació de la reproducció del primer sepulcre gòtic es va fer al juny de 2023 i des de llavors, Porta assegura que ha despertat l’interès dels visitants. Molts es desplacen expressament a aquest monestir de la Noguera per veure com ha quedat la còpia però n’hi ha d’altres, que desconeixen el projecte i inicialment es creuen que és una peça autèntica. A la visita s’explica però que es tracta d’una reproducció i fins i tot es comenten alguns detalls que demostren que no és el real. Es tracta de petits detalls d'ornamentació que es troben al voltant de la cara del sepulcre i també a les mans, a la part on es subjecta l'empunyadura de l'espasa. Segons Porta, la digitalització va fallar en alguns racons i després al taller van haver de guiar-se amb imatges de la peça real.

En qualsevol cas, Porta remarca que el nivell de rèplica “és molt bo” i amb el temps comproven l’evolució favorable del material. Un material que fa pocs anys que està patentat, ja que és una pedra artificial amb policromia afegida manualment que imita la brutícia o les restes de policromia de l’original. De fet, segons Porta té qualitats més bones que la pedra original i per això considera que aquest model de reproducció patrimonial és perfectament exportable a altres institucions internacionals que no poden recuperar les seves peces originals que es troben en altres museus però si mostrar-ne una còpia fidedigna.

Un patrimoni venut l’any 1906

L’any 1906 el banquer Agustí Santesmases va comprar el monestir de les Avellanes i va decidir vendre els quatre sepulcres que hi havia a l’església a canvi de 15.000 pessetes. La decisió va provocar les queixes de veïns i erudits i, fins i tot, el majordom del cenobi va salvar les despulles dels comtes, que serien les que es troben a les arquetes actualment. Malgrat aquesta oposició, les peces finalment van acabar marxant a França i, posteriorment a Nova York, on continuen exposades al The Met Cloisters.

Fa set anys, de la mà de la Diputació de Lleida, es va fer una digitalització en 3D de les peces a Nova York per tal de reproduir-les al màxim detall a Catalunya. Una empresa especialitzada de Girona és la que s’ha ocupat de fer les còpies amb tecnologia avançada. La primera peça va costar uns 30.000 euros, costejats per la Diputació. Faltarà la reproducció del quart sepulcre, el d’Ermengol V, que serà el més complex segons Porta, ja que va ser elaborat en la màxima esplendor del Gòtic i compta amb infinitat de detalls.