Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pub Antares, considerat el local musical en actiu de trajectòria més longeva de Lleida, va tancar de forma definitiva diumenge passat després de 47 anys de concerts i actes culturals. L’emblemàtica sala, que va obrir les seues portes el 1977, s’acomiada després de gairebé mig segle sent un referent per a l’escena musical de la ciutat.

Segons va informar aquest diari, l’actual gestor de l’Antares, Guillem Muedra, va anunciar el tancament en no poder fer front a una sèrie d’obres de reforma i adaptació del local a la nova normativa, com se li exigeix des de l’ajuntament de Lleida.

Encara que aquesta vegada sembla definitiu, no és la primera vegada que l’Antares baixa la persiana, ja que el 2018 també va tancar temporalment per reformes a l’edifici, reobrint mesos després, l'u de febrer de 2019.

El poeta Joan Margarit y su hijo Carles al saxo, en el pub Antares. Año 2010MAGDALENA ALTISENT

Polèmiques reformes i pèrdua d’elements icònics

Precisament amb la reforma de 2018, l’Antares va perdre alguns dels seus elements més característics, com l’icònic entresolat o balconada, i les escales adornades per àngels de pedra. A canvi, va guanyar espai per als músics, que abans tenien les voltes del sostre a mig pam del cap. Tanmateix, segons Muedra, els anteriors responsables del pub no van comunicar correctament aquestes reformes a la Paeria, la qual cosa ha generat discrepàncies amb la llicència actual del local.

El vell Antares, amb la balconada. 2007

Des de l’ajuntament se li exigeix a l’Antares adequar-se a les noves normatives, la qual cosa implicaria ampliar la zona de lavabos per millorar l’accessibilitat, retallant espai de magatzem i reduint el ja per si mateix limitat aforament de la sala. També s’esmenten qüestions relacionades amb la sonorització. Tot això ha portat Muedra a sentir-se "molt desanimat" i a perdre la il·lusió pel projecte, encara que afirma que farà tot el possible per "salvar l’Antares".

Jordi Gasión, en directe l'any 2010.MAGDALENA ALTISENT

Traspàs com a possible solució

Davant de les dificultats per afrontar les obres requerides, la intenció de Guillem Muedra és facilitar el traspàs de la sala a un nou gestor. "La idea és deixar pràcticament llestes les obres d’adequació o amb totes les possibilitats per dur-les a terme amb l’objectiu que algun altre prengui el relleu", va explicar.

Des que es va conèixer la notícia del tancament, nombrosos clients i amants de la música han volgut acomiadar-se d’aquest històric local, que al llarg dels seus 47 anys de trajectòria ha acollit destacats artistes, especialment del gènere del jazz, com Perico Sambeat, Bob Sands o Joan Chamorro.

El guitarrista Jordi Mestre, al nou escenari de l'Antares

Importància per als músics emergents

Un dels aspectes que ha caracteritzat l’Antares és la seua aposta per acollir concerts de petit format d’artistes que s’inicien en el món de la música. Com assenyala Muedra, "a Lleida existeixen locals grans i mitjans per a a partir de 200 persones, però aquest espai petit és ideal per a la gent que comença i no pot omplir les sales grans".

Reaccions i suport institucional

L’anunci del tancament ha generat diverses reaccions a la ciutat. El poeta i activista cultural Carles M. Sanuy va qualificar a l’Antares com la "catedral de la cultura alternativa a Lleida des de 1977" i va criticar la Paeria per "temes tècnics".

Per la seua part, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, es va posar en contacte amb Muedra per oferir-li "acompanyament" des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament i ajudar-lo en els possibles tràmits, fins i tot gestionant una pròrroga. Bosch va destacar el valor de l’Antares com "un local amb molta història i referent cultural, sobretot en l’àmbit del jazz", encara que va recordar que es tracta d’un negoci privat.

El vell Antares, amb la balconada. 2007