La Llotja inicia l'any amb plens a Sopa de Cabra i Els Pets

El teatre de la Llotja de Lleida inicia la seua programació del 2025 –després del gran èxit de La Factoria dels Reixos– amb diverses propostes que han esgotat entrades. És el cas del concert de la mítica banda Sopa de Cabra, previst aquest dissabte en el marc del cicle musical Play Lleida i per al qual ahir a la tarda només quedaven dos entrades. El grup de Girona presentarà Ànima, el seu nou àlbum publicat al novembre. Una altra de les icòniques bandes de rock del panorama català que trepitjarà l’escenari de la sala Ricard Viñes amb sold out serà Els Pets, que es troba en plena gira del seu 40 aniversari. El 15 de febrer vinent presentarà Cantant les quaranta, un concert en el qual el trio liderat per Lluís Gavaldà interpretarà els temes més emblemàtics de la seua carrera. Pel que fa a arts escèniques, la companyia Théâtre Classique posarà en escena dimecres vinent el ballet d’El llac dels cignes (Swan Lake) amb totes les localitats venudes, una fita que també ha aconseguit per al 2 de març El búnquer. Confidencial, el xou en directe del programa homònim de Catalunya Ràdio. Entre els espectacles amb entrades encara disponibles, destaca l’obra de teatre Amnèsia, una comèdia protagonitzada per Mercè Arànega, aquest divendres (21.00). Així mateix, la banda Celtas Cortos presentarà Solos ante el peligro, la seua gira simfònica, el 24 de gener (21.00, també en el marc de Play Lleida); i la companyia La Brutal posarà en escena Love love love el 8 de febrer (20.00). Les entrades es poden comprar a teatredelallotja.koobin.com.

Dos noves sessions de ‘Mamapop’, el 18 de gener vinent

Després de la bona acollida que van tenir les tres últimes sessions de Mamapop a la Llotja els passats 30 de novembre i 1 de desembre, la iniciativa solidària torna aquest mes amb dos noves cites. El concert Generación movida, que inclou grans èxits pop-rock dels anys 80 i 90, es podrà tornar a gaudir el 18 de gener a les 17.00 i a les 20.00 hores per un preu de 30 euros.