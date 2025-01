The Gramophone Allstars obrirà el 13è Ponent Roots

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 13a edició del festival Ponent Roots arranca dimarts vinent a les 19.00 h a l’Espai Orfeó de Lleida amb la projecció del documental Posa una big band a la teva vida. Es tracta d’un film dirigit per Jep Jorba, que estarà en l’acte, que repassa el recorregut de The Gramophone Allstars, la big band referent de la música jamaicana a Catalunya i una de les poques que existeixen al món. La formació, composta per 16 músics, celebra aquest any el desè aniversari. Al documental, els seus membres es reuneixen per parlar dels millors moments de la seua trajectòria sobre els escenaris i com ha evolucionat aquest projecte musical. L’acte comptarà amb la presència de Genís Bou, músic de The Gramophone Allstars, i Marçal Lladó, de la discogràfica Bankrobber, i l’entrada és gratuïta.

L’activitat servirà per escalfar motors de cara a divendres, dia en què hi ha previstos els concerts de Les Testarudes i la Sra. Tomasa, entre d’altres, a la sala Cotton.