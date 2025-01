Oficina a Tàrrega per impulsar el sector audiovisual a l'Urgell, Pla i Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consells de l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Noguera, sota el lideratge de l’ajuntament de Tàrrega, uniran forces per impulsar el sector audiovisual en aquestes comarques. El projecte naix amb l’objectiu de potenciar un augment dels rodatges en aquest territori i propiciar un impacte transversal que suposi un revulsiu econòmic, social i cultural, mentre contribueixi a la millora de l’ocupació al sector. Un dels aspectes més destacats serà la creació al complex de Cal Trepat d’una oficina de rodatges per assessorar i acompanyar els professionals i empreses relacionades amb el sector audiovisual. Precisament, l’antiga fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega ha estat escenari de diverses produccions audiovisuals en els últims anys, com el rodatge del film Vulcania (2014) o de videoclips d’artistes com Anne Marz (2020) o Jeong Dongwon JD1 (2023). Aquest programa compta amb un pressupost de 151.460,50 euros, amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de 113.595,37 euros. L’impacte econòmic podria suposar uns 285.000 euros per rodatge.