Diada nacional del teatre en tretze localitats de Lleida

La segona edició de la campanya teatral Cap Butaca Buida, que se celebrarà el dissabte 22 de març, comptarà amb la participació de 16 equipaments escènics de 13 localitats de Lleida. A aquesta iniciativa de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) se sumaran aquest any teatres també de València, les Balears, Catalunya Nord i l’Alguer. El vicepresident d’Adetca, Toni Albadalejo, va presentar ahir al Pati de les Comèdies de Lleida l’oferta de Ponent per a aquesta gran festa del sector teatral català –que busca convertir aquesta data en una diada nacional a l’estil de la del llibre del 23 d’abril–, i que l’any passat va sumar més de 55.000 espectadors, uns 1.500 entre la dotzena d’espais lleidatans participants. El van acompanyar en la presentació la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch; la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, i la delegada de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra. L’acte, presidit per una gegantina butaca promocional que va cridar l’atenció dels passejants de l’Eix Comercial, va incloure l’actuació d’un artista de l’ONG Pallapupas, entitat a la qual es destinarà un percentatge de la recaptació del Cap Butaca Buida d’aquest any.