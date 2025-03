Tres de les 22 persones mortes a les carreteres catalanes entre gener i febrer de 2025, de Lleida

Publicat per Creat: Actualitzat:

Les carreteres catalanes han registrat 22 víctimes mortals en 22 accidents entre gener i febrer d’aquest 2025, amb el 86% de les morts a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, segons el balanç de sinistralitat d’aquest dissabte del Servei Català de Trànsit (SCT).

De les 22 víctimes, 20 eren homes i 2 dones, així com la meitat formaven part de col·lectius vulnerables, ja que 8 eren motoristes, 2 vianants i 1 ciclista.

Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 19 persones en 19 sinistres mortals i es van registrar 12 ferits greus menys que el 2025, que ha comptat amb 105, 83 dels quals són homes i 22 dones.

Quant a l’edat, les franges de 25 a 34 anys, amb 7 morts, i de 15 a 24 anys, amb 5, aglutinen la meitat de les víctimes mortals.

Per demarcacions, a Barcelona han perdut la vida 10 persones, 2 més que el 2024; a Tarragona s’han comptabilitzat 9 morts, 5 més que l’any passat, i a Lleida hi ha hagut 3 víctimes mortals, mentre que Girona es manté com l’única demarcació que no registrat víctimes mortals.