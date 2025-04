L’‘Stabat Mater’ de Pergolesi brilla al De Llum i Tenebres

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Camerata Granados va interpretar ahir l’Stabat Mater, del compositor italià Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), davant d’uns 200 espectadors que van omplir de gom a gom la sala 2 de l’Auditori Municipal de Lleida en el marc del festival de música espiritual De Llum i Tenebres. Per a la que representa la seua tercera temporada sobre els escenaris, la Camerata Granados compta amb la participació d’estudiants de Cant de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i ahir va estar acompanyada per la soprano Aroa Lola Minerva i la mezzosoprano Alejandra Cabello.

Concretament, el seu repertori va girar al voltant de música creada durant la dècada del 1730 per tres compositors fonamentals del Barroc italià: a Venècia, Vivaldi, i a Nàpols, Durante i el seu deixeble Pergolesi, autor d’un Stabat Mater profund i emotiu. La conducció musical va anar a càrrec del jove director emergent i impulsor de la formació, el lleidatà Pau Romero-Andreu.

La Camerata Granados és una formació musical nascuda la primavera del 2022 amb l’objectiu d’aportar una experiència professionalitzadora als joves músics del territori. Reuneix al voltant d’una quinzena de joves músics (depenent del repertori), que majoritàriament provenen de les comarques de Lleida. Els intèrprets tenen entre 20 i 30 anys i o bé estan estudiant el Grau Superior d’Interpretació o bé ja l’han acabat. Amb un format diferent i atractiu, busquen aportar una nova visió del món orquestral. La formació va ser creada perquè “el talent local no marxi del nostre territori, i que així puguem gaudir-lo”, va afirmar Pau Romero-Andreu durant la presentació del festival De Llum i Tenebres el mes de febrer passat.

Divendres vinent 11 d’abril (20.00 h), l’Auditori Enric Granados de Lleida acollirà el sisè concert del cicle, que anirà a càrrec del Cor de Cambra de l’Auditori i l’Orquestra Simfònica del Vallès. Finalment, el certamen conclourà el divendres 25 d’abril (21.00 h) a l’església de Sant Llorenç de Lleida amb la Coral Càrmina.