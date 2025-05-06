PERSONALITATS
Ploren la mort de Xavier Garcia
Tàrrega i el món cultural fan arribar les seues mostres d’afecte i condolença a la família i amics. Destaquen la gran pèrdua d’un intel·lectual, un erudit i una figura cultural irreemplaçable
La tràgica i inesperada mort del filòleg, escriptor i activista cultural de Tàrrega Xavier Garcia, víctima d’un incendi a casa seua la matinada de diumenge passat, ha colpejat amb força el món cultural i la capital de l’Urgell. Des que va transcendir la notícia, moltes persones van fer arribar les seues mostres d’afecte a la família i amics. Els seus companys de la regidoria de Cultura de l’ajuntament de Tàrrega van afirmar ahir que amb la seua mort “es perd una veu que sabia escoltar els silencis de la literatura i transformar-los en camins per a la cultura”. Van afegir que Garcia “era un far per als qui estimem els llibres, i un pont entre la ciutat i els seus creadors. Va saber llegir-nos a tots, com va llegir Pedrolo i tants d’altres, amb rigor, amb sensibilitat, amb una mirada que anava més enllà de les pàgines”.
Oriol Saula, director del Museu de Tàrrega, va assenyalar que “hem perdut una figura important de la cultura targarina”. Saula el va definir com “un company, un amic, una persona molt vinculada a la cultura i la literatura de Tàrrega, un expert literari en molts àmbits que feia una feina impecable cuidant tots els detalls”. En aquest sentit, va posar en relleu les exposicions que coordinava a la Sala Marsà, “totes amb el seu segell personal d’aconseguir resultats excel·lents amb pocs recursos”, va apuntar.
Per la seua banda, la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, va lamentar la “gran pèrdua, ja que es tracta d’una figura irreemplaçable, un intel·lectual amb un perfil contracultural, una ànima lliure i un amant de la poesia i de la paraula”. Malgrat ser molt conegut pels seus estudis sobre Manuel de Pedrolo, Giribet va indicar que “també era un expert en la poesia en general”. Per exemple, va recordar que l’any 2021 van fer un recital basat en poemes de Rafael Alberti.
Pau Minguet, director de la Fundació Privada Guillem Viladot-Lo Pardal d’Agramunt, va definir la figura de Xavier Garcia com a “fonamental” en el món de la cultura. Va afirmar que “era un personatge erudit, se sabia tots els poemes de memòria”. En el seu cas en particular, va explicar que “li estaré sempre eternament agraït per les converses i l’ajuda sempre amable, desinteressada i molt humana que em va oferir quan vaig aterrar a Agramunt; em va ajudar a esbrinar coses inèdites de Guillem Viladot, amb qui havia tingut molt contacte”.
La cerimònia per acomiadar Xavier Garcia se celebrarà avui dimarts, a les 17.00 hores, a l’església de Santa Maria de l’Alba. Ahir a la tarda ja va obrir el tanatori i avui ho tornarà a fer de 10 a 13 hores. A casa seua lluïa ahir un ram de flors.
