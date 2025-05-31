MÚSICA
Misses del segle XVI amb l’Ensemble Cristóbal de Morales, a Sant Llorenç
L’església de Sant Llorenç de Lleida va acollir ahir a la nit un concert de l’Ensemble Cristóbal de Morales en el qual van interpretar el disc Mille Regretz, el nou enregistrament de misses del llibre del mestre de capella del segle XVI Cristóbal de Morales que conserva el Museu de Lleida, en un projecte amb la Fundació Horitzons 2050. Demà (18 h) oferiran també aquest concert a Sant Pere de Madrona, a Riner, en el marc del festival Espurnes Barroques.