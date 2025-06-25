Un grup de lletrats adverteix el MNAC i Cultura que presentaran una querella si tornen els murals de Sixena
L'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans hi veu un possible delicte contra el patrimoni
L'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans ha enviat un burofax al Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i al Departament de Cultura per advertir-los de les conseqüències penals que podria suposar sotmetre les pintures de Sixena a un retorn sense atendre els avisos tècnics que ho desaconsellen. Els advocats estan preocupats pels possibles danys o la destrucció que es podria causar a les pintures i remeten a l'article 323 del Codi Penal. A través d'un comunicat, l'Associació recorda a les autoritats que tenen "el deure legal" de protegir el patrimoni cultural. En cas que es traslladin les obres, i si es comet delicte contra el patrimoni, presentaran una querella criminal contra el museu i el departament.