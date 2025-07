El MNAC manté "l'esperança" que el jutjat valori "la incapacitat tècnica" d'executar la sentència de Sixena

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) manté "l'esperança" que el jutjat valori "la incapacitat tècnica" d'executar la sentència dels murals romànics del Monestir de Vilanova de Sixena. El director de l'equipament, Pepe Serra, ha explicat que el museu va presentar un primer escrit argumentant aquesta situació i que està preparant un escrit d'oposició –que podrà enviar quan rebi la petició d'execució forçosa– en el qual es reitera la posició inicial amb "nous informes i estudis" que subratllen la "impossibilitat" d'executar la sentència sense "un risc molt gran de danys irreparables". "Tenim l'esperança que aquesta qüestió sigui valorada i que es doni prioritat a la preservació", ha insistit.

Si bé Serra ha deixat clar que desconeixen quan pot arribar aquesta execució forçosa, ha admès que ja estan treballant en una resposta "científicament avalada" que demostra que complir amb la retirada i el trasllat de les obres implica exposar-les a "grans danys que no es podran reparar". "S'anomena d'oposició, però no es tracta d'oposar-se a res, sinó que és el nom tècnic que té", ha detallat, "tampoc és una tàctica dilatòria, ni una excusa, sinó una realitat pel que fa a la preservació d'aquest bé patrimonial".

El director també ha lamentat que el museu es troba en una conjuntura molt complexa, ja que es troba "condemnat" a executar la sentència i que no existeix la possibilitat que ho facin els tècnics aragonesos. "No tenen l'obligació, ni tampoc han manifestat la voluntat de fer-ho", ha relatat, "i és important que quedi clar perquè molta gent ens ho diu de bona fe i volem que s'entengui que la responsabilitat ha recaigut en el museu, que està advertint que fer-ho suposa un risc molt gran".

En aquest sentit, Serra ha aprofitat per deixar clar que es tracta d'un tema molt important que va acompanyat d'una gran responsabilitat. Per això, ha afirmat que la gent que es pronuncia al respecte –referint-se als tècnics i a la comunitat científica– ho ha de fer des d'una posició molt formal. "Opinar és molt fàcil, però els que ho fan han de fer-se responsables i defensar la seva posició tècnicament, com ho fem nosaltres", ha afegit.

Conservació i dubtes sobre la nova ubicació

Serra –que ha profunditzat en la posició del museu i també diferents aspectes de les pintures murals en una trobada amb la premsa– ha recordat que el cas que els ocupa des de fa anys presenta una gran "complexitat", deixant clar que és "atípic" i que la postura del MNAC sempre ha anat lligada a criteris tècnics. "Des del principi del litigi sempre s'ha dit que complir la sentència implica sotmetre les obres a un gran risc de danys irreparables", ha subratllat.

De fet, ha assenyalat que les peces en qüestió són "vestigis materials" d'una obra que es va calcinar i que, precisament per aquest motiu són "artefactes molt fràgils". "És un cas absolutament singular, sensible al moviment i amb un enorme potencial de reactivitat química", ha dit. De fet, el director ha recordat que un dels informes ha estudiat aquesta darrera particularitat, la qual podria afavorir la formació de cristalls.

En restauració moderna no es treballa sobre el que es pot o no es pot, sinó en pronòstics de risc, decisions sobre un bé que s'ha de protegir, així com les decisions s'han de prendre", ha afirmat el director, "en aquest cas fer-ho implica assumir un risc de danys molt grans". Finalment, Serra ha deixat clar que una altra de les prioritats és garantir-ne el futur perquè sigui un "llegat" per a les generacions posteriors.

"No es pot fer un projecte de retirada sense saber com s'ubicarà al nou lloc", per això s'ha mostrat preocupat en no tenir prou informació del lloc de destí. "En aquests moments no tenim constància, coneixement ni acreditació de les condicions d'aquesta sala capitular ni les seves característiques físiques", ha apuntat, "i això és necessari en la hipòtesi de generar un projecte tècnic".

Sense ingerències polítiques

Preguntat per si havia rebut alguna ingerència política, Serra ho ha negat rotundament, afirmant que en tot moment el seu pla "tècnic i artístic" s'ha vist "completament referendat". "El museu té una governança complexa, amb tres administracions públiques, amb persones de reconegut prestigi i, per tant, el trajecte per aconseguir un èxit que ha sigut un acord de patronat unànime, i un escrit a la jutgessa amb tots aquests punts recollits és un trajecte de negociació complexa, però no es pot confondre amb una ingerència", ha dit.

També ha deixat clar que no s'ha plantejat en cap dimissió, la qual creu que no "tindria sentit". De fet, Serra ha explicat que se sent "molt recolzat" i que no seria el seu "estil" abandonar el vaixell en un moment com aquest. "S'ha d'estar aquí, s'ha de fer el que s'hagi de fer i defensar el museu fins al final", ha conclòs.