FiraTàrrega viu una jornada de divendres carregada d’espectacles familiars
El circ, la dansa i l’humor prenen el protagonisme en espais tan emblemàtics com el parc del Reguer o Sant Eloi
Divendres marcat per l’ampli ventall de propostes matinals adreçades al públic familiar a FiraTàrrega 2025, que han omplert els diferents espais escènics de la capital de l’Urgell. La coincidència de la fira amb el pont de l’11 de setembre ha afavorit l’afluència de visitants de fora, però també de targarins, on aquest divendres és festiu local. Les piscines municipals han acollit la proposta de la companyia basca Markeleñe, ‘Artiluso’, mentre que a Sant Eloi, un dels únics escenaris que enguany s’ha fixat allunyat del nucli del municipi, els espectadors han pogut veure ‘The Place’ de Eléctrico 28. Al parc del Reguer el públic ha compartit rialles amb les construccions de ‘Damoclés’ dels francesos Cirque Inextremiste.
Eléctrico 28 ha estrenat a FiraTàrrega 2025 una proposta singular on els espectadors han de seguir l’espectacle amb uns auriculars posats tota l’estona. La companyia parteix de la idea que els espais ens porten per la vida i que, en realitat, nosaltres en formem part. Dues actrius miren d’entendre alguna cosa més sobre aquestes entitats que anomenen llocs i mentre ho fan, interactuen amb els espectadors que caminen i es mouen lliurement per l’espai escènic, ubicat al davant de l’ermita de Sant Eloi.
El Reguer ha sigut l’epicentre del públic familiar amb propostes com ‘Damoclès’, dels francesos Cirque Inestremistes. Un espectacle on la col·laboració de públic és fonamental, ja que es planteja un repte constructiu amb uns enormes taulons de fusta que sense l’ajuda dels espectadors no podria tirar endavant.
A les piscines municipals, l’altre espai escènic on es posa el focus en els espectadors més menuts, els bascos Markeleñe han portat ‘Artiluso’, una màquina d’aparença fantàstica que s’alimenta de llibres i al seu costat, una velleta entranyable s’entreté feinejant a la seva biblioteca.
