Bricolatge artístic de Jordi Jové
El pintor i professor de Seròs presentarà dijous al Morera el llibre d’edició limitada ‘Bhreg’. Amb xilografies de gran format i poemes de Vicenç Altaió
Jordi Jové torna al Morera dijous vinent. El Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida ja compta en el seu fons artístic amb gairebé una trentena d’obres del pintor de Seròs i professor de Batxillerat Artístic en un institut barceloní. En aquest cas, tanmateix, serà una visita (19.00 hores) per presentar una de les seues últimes creacions, i no per penjar en una paret del museu sinó per fullejar. Es tracta d’un singular llibre d’artista amb set xilografies, en una edició especial i limitada de 18 carpetes firmades i numerades, més dos proves d’autor.
Jové presentarà aquesta edició gegant –format de 46 x 58 cm– juntament amb el seu coautor, el poeta, assagista, crític d’art, editor i activista cultural barceloní Vicenç Altaió. Tots dos firmen a quatre mans un llibre d’artista amb un títol misteriós que també té la seua història, Bhreg. Aquest nom remet a l’arrel lingüística d’origen indoeuropea de la paraula francesa bricoleur, “hàbil amb les mans”, com explica el mateix creador lleidatà sobre aquest bricolatge artístic en el qual ell s’ha encarregat de la imatge i Altaió li ha posat lletra. Així, Jové s’ha encarregat d’il·lustrar set xilografies, que en el volum s’acompanyen de tres poemes originals en català d’Altaió, traduïts també al castellà, el francès i l’anglès, que traslladen, d’aquesta manera, la primitiva tècnica calcogràfica al terreny de l’escriptura. Val a recordar que la xilografia és una tècnica de gravat en fusta que s’utilitza per crear imatges i textos en relleu, que després s’imprimeixen sobre un suport, com un paper d’alta qualitat, en aquest cas Arches Velin BFK Rives White de 250 grams, especial per a publicacions artístiques, amb una superfície més suau i gra més fi.
Jové ha creat set imatges-constel·lació d’icones pròpies i d’altres referents, i Altaió les ha interpretat amb paraules en un exercici artístic en el qual els dos autors interroguen les obres pictòriques amb la voluntat d’aprofundir en un món d’universos desconeguts.
Els dos creadors ja van oferir al juny una degustació d’aquest llibre d’artista al Museu Picasso de Barcelona.