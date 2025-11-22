GUARDONS
Rafel Jaume i Venys, Premi Josep Vallverdú d'Assaig: «Em vaig criar veient ‘Rovelló’, és un honor rebre un premi amb el nom del seu creador»
Ha guanyat el 42è Premi d’Assaig Josep Vallverdú amb la seua obra L’algorisme d’Orfeu. Música, ètica i intel·ligència artificial. Què va sentir en conèixer la decisió del jurat?
No m’ho esperava, però sí que havia treballat en això durant molt temps. El reconeixement ha estat una reafirmació de tot aquest viatge. Per a mi això és un començament. Professors meus han estat guardonats amb aquest premi, persones que per a mi són autèntics referents.
Com va decidir presentar-se a aquest premi sent de Palma de Mallorca?
El meu mestre, el doctor Joan Garcia del Muro, va guanyar el mateix premi el 2017 i em va plantejar la idea de presentar-m’hi, així que va ser a través d’ell que em vaig llançar.
El seu assaig relaciona el mite d’Orfeu amb la intel·ligència artificial i l’ètica. D’on naix aquesta idea?
Des que es va popularitzar la IA, he tingut interès a estudiar de quina manera ens està afectant conductualment. L’emocionant és poder establir relacions entre diferents conceptes que aparentment estan desconnectats i trobar relacions que marquin una línia pròpia de pensament.
És molt jove i ja compta amb una extensa trajectòria com a professor i compositor. Quina ha estat la clau del seu recorregut?
Sempre he estat inquiet i creatiu. Mai m’ha funcionat quedar-me en un lloc ni seguir un camí marcat. Crec que la clau és que sempre he intentat buscar el sentit de les coses.
Què suposa per a vostè rebre un premi que porta el nom de Josep Vallverdú?
Significa moltíssim. És una gran responsabilitat. A més, soc de la generació que s’ha criat amb Rovelló. Vallverdú em recorda els meus orígens i la meua infància, per això m’emociona especialment.