LITERATURA
Doble cita poètica a Lleida
La Biblioteca celebra els dies de la Poesia i de les Persones amb Síndrome de Down. Festival Poesia Lleida al Morera
Intensa jornada poètica ahir a Lleida en el marc del festival Poesia Lleida i amb vista a la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que es commemora demà dissabte. D’una banda, el festival es va centrar en les exposicions que es poden veure des de l’1 de març passat al Museu Morera en homenatge a l’artista Àngel Jové.
El director de la pinacoteca, Jesús Navarro, va oferir una visita guiada per les dos mostres, abans que el públic gaudís d’una singular acció-concepte ideada pels comissaris del Poesia Lleida, Anselm Ros i Meritxell Cucurella-Jorba, amb la participació de l’actriu i cantant Glòria Ribera.
Així mateix, la cita poètica també es va celebrar a la Biblioteca Pública, coincidint com en els últims anys amb el Dia Mundial de les Persones amb Síndrome de Down. Un dels claustres de l’edifici va acollir la lectura del manifest del grup Empoderats de l’Associació Down Lleida i del poema commemoratiu aquest any a Catalunya Foc d’ocell, del mallorquí Blai Bonet, en diversos idiomes. L’acció es preveia que culminés amb un recital de música i poesia del grup Cantívers.