Lleida suma 141 aturats al gener i perd 1.333 afiliats

La província de Lleida va iniciar l’any amb 141 aturats més al gener, un repunt del 0,82% respecte al desembre, i amb 1.333 llocs de treball menys, coincidint amb la fi de la campanya de Nadal. Segons les dades publicades ahir pel ministeri de Treball, el total de parats es va situar al gener en els 17.353. Si es compara amb gener del 2022, les comarques lleidatanes compten amb 1.021 aturats menys (-5,56%). El nivell de cotitzadors s’ha incrementat fins a les 201.540 persones, 5.394 afiliats més que els que hi havia fa un any.

Del total del nombre d’aturats a la demarcació, 7.331 són homes i 10.022, dones. Per sectors, els serveis van encapçalar l’augment de la llista de l’atur amb 121 persones més que al desembre (11.553 parats), una dada que podria atribuir-se al final de la campanya nadalenca. La construcció també va incrementar el número de desocupats amb 5 persones, que situa en nombre d’aturats en aquest sector en els 1.312.Al contrari, el sector agrícola va reduir la llista de parats en 14 persones, fins als 1.382, i la indústria també en perd 14 i es queda amb 1.647 persones a l’atur. Els 43 restants eren persones a qui no constava una feina anterior.En el conjunt de Catalunya, l’atur va pujar en 3.690 persones al gener (+1,07% respecte al desembre del 2023), fins a situar-se els aturats en els 347.071. La xifra d’afiliats, per la seua part, es va reduir en 34.912, fins a deixar el número de cotitzadors en 3.674.897.Les dades del ministeri de Treball també constaten el creixement dels contractes indefinits a la província de Lleida. El 2023 se’n van firmar 81.325 a les comarques lleidatanes, davant dels 21.027 que es van rubricar el 2019, la qual cosa representa un augment del 286,8%. El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va celebrar aquestes dades i va dir a SEGRE que “l’economia lleidatana creix mentre es genera més protecció als treballadors”.